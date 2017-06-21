Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отказался убирать видеообращение на тему Исаакиевского собора с главной страницы сайта городского парламента, несмотря на призыв президента Владимира Путина деполитизировать проблему Исаакия и прекратить привлекать к ней излишнее внимание.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

В ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM Вячеслав Макаров заявил, что «более глубоко и четко, чем президент» высказаться о передаче Исаакия в руки РПЦ нельзя.

«Это то, о чем вы можете посмотреть видео с моим обращением на сайте Законодательного собрания. Которое до сих пор там находится. А то кто-то написал — убрали видео, сразу убрали! Оно должно там постоянно находиться», — подчеркнул Макаров.

Заметим, видеообращение спикера выносят на главную страницу сайта более четырех месяцев.

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По мнению Вячеслава Макарова, «вся околополитическая возня и нагнетание» вокруг проблемы Исаакиевского собора делается либо для самопиара, либо по недомыслию, либо из-за отсутствия воспитания.

«Проводить хороводы вокруг русского, православного собора — это как? Танцы устраивать, взявшись за руки, вокруг православного храма — это как? Президент четко сказал: собор Исаакиевский — это дом божий, и он строился для молитвы. Прекратите политизировать этот вопрос и совершать тусовки, от которых волосы дыбом поднимаются. Это что, нормально, когда в Исаакиевском соборе два прихлопа, три притопа, и оскверняется вера православная?» — сказал Макаров, имея в виду градозащитную акцию «синяя лента» в январе этого года, в ходе которой активисты взяли собор в живое кольцо, взявшись за руки.

По его мнению, горожане, окружившие собор в знак протеста против планов передать его в ведение РПЦ, задели чувства верующих, а уважительное отношение к любой конфессии является признаком здорового общества.

Макаров решил воспользоваться возможностью и еще раз высказать свою точку зрения: собор должен быть передан в ведение РПЦ, при этом он останется в собственности города, там продолжит функционировать музей, а вход будет бесплатным для всех.

«Убежден что, после оформления документов РПЦ, он однозначно будет передан в соответствии с федеральным законом», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, требуемая заявка от Русской православной церкви с просьбой передать храм в ее ведение все еще не поступала в Смольный.

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