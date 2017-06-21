Вашингтон, 21 июня, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Объем средств, выделенных США на поддержку антикоррупционных организаций, функционирующих на территории Украины, составил порядка $18 млн, передает 21 июня Russia Tоday.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Уточняется, что финансирование осуществляет американское Агентство по международному развитию (USAID). Оно провела тендер, который выиграла компания Management Systems International, известная своей помощью украинским антикоррупционным НКО.

Предполагается, что в результате спонсирования антикоррупционной деятельности повысится «уровень подотчетности и прозрачности управления на Украине», а также снизятся злоупотребления.

Средства будут направлены на «разработку и принятие комплексной нормативно-правовой базы по борьбе с коррупцией и основам антикоррупционной политики». Кроме того, программа должна дать возможность украинскому правительству принимать меры по борьбе с злоупотреблениями.

Стоит отметить, что в процесс антикоррупционной борьбы планируется вовлечь и само общество. Американское агентство декларирует, что собирается добиться «повышения общественного осознания проблемы коррупции и создаваемых ею издержек и роста отторжения молодежью коррупции как социальной нормы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Украина возглавила рейтинг по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны. 88% опрошенных украинских граждан выразили уверенность, что в их стране бизнес погряз в коррупции.

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