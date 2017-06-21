Москва, 21 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Закон, расширяющий территорию свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Константин Коровин. Пристань в Крыму. 1913

К территории присоединяются морские воды и «территориальное море» — 12 морских миль от береговой линии.

Принятие закона позволит наращивать инвестиционную активность в области судостроения, туристической отрасли, развития транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма, парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок, отметил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе была введена с января 2015 г. сроком на 25 лет и возможностью дальнейшей пролонгации этого срока.