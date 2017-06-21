Париж, 21 июня, 2017, 12:56 — ИА Регнум.

Лидер крайне правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила 21 июня, что президент страны Эммануэль Макрон «выбросил» лидера партии «Демократическое движение» Франсуа Байру «словно старую тряпку», воспользовавшись им во время избирательной кампании, сообщает Le Figaro.

Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

«Я считаю, что г-н Макрон попользовался г-ном Байру во время президентской кампании и теперь, получив большинство без «Демократического движения», он выбросил его как старую тряпку», — отметила Ле Пен, проигравшая второй тур выборов главы Елисейского дворца.

«Это очень хорошо показывает характер президента Республики», — добавил она.

Напомним, ранее 21 июня глава партии «Демократическое движение» Франсуа Байру, занимавший пост главы Минюста заявил о том, что он не будет входить в новое правительство премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

Вместе с ним о таком же решении сообщила и Мариэль де Сарнез, занимавшая пост секретаря по делам ЕС.

Они стали не единственными министрами, покинувшими за последние дни правительства страны. До этого в отставку ушли министр регионального развития Ришар Ферран, а также глава Минобороны страны Сильви Гулар.