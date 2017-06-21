Москва, 21 июня, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Россия должна последовательно отстаивать свои базовые интересы в диалоге с США, не уступая своих стратегических позиций и не «продаваясь за кока-колу», заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Горбачев Тэтчер

Яков Кедми привел слова Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, согласно которым, отношения между Россией и Соединенными Штатами находятся на самом низком уровне, и есть два выхода из ситуации: или продолжать их ухудшать, или улучшать. При этом, как цитирует Тиллерсона Кедми, нынешнее состояние дел наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

При этом, как утверждает эксперт, согласование позиций между США и РФ идет посредством помощников.

«А дальше происходит обычный процесс, который должен происходить. Встречи между руководителями государств необходимы, и они бывают. Никогда на этих встречах не обсуждаются вопросы без того, чтобы они были обсуждены, выверены помощниками. Этот тот процесс, который сейчас идет. И когда они встретятся, они будут на основе результатов работы… договорятся о чем-то или не договорятся», — утверждает Кедми.

Кроме того, по его словам, для нормального диалога США должны сформулировать свои требования и на какие уступки в сторону РФ они готовы за их выполнение пойти.

«Что американцы должны представить: первое — какие требования или пожелания есть у Соединенных Штатов к России, второе — а что за исполнение этих требований американцы должны или хотят дать. В этих переговорах выдвигаются такие требования, которые необходимы, которые будут отстаиваться, и те, от которых можно отказаться, чтобы показать свою добрую волю», — описал Кедми процесс переговоров.

При этом, выразил надежду, что Россия не будет вести себя так, как она вела во время горбачевской Перестройки.

«Теперь то, что было сказано, как Россия будет вести переговоры. Я надеюсь, что лучше, чем Горбачев вел с Рейганом. Предлагали вам баночку кока-колы и что… но вы-то взяли! А раз вы готовы за баночку кока-колы отказаться от ваших интересов или забыть о них, так к кому вы имеете претензии?» — высказал свою точку зрения эксперт.

Он также отметил, что перед переговорами и в рамках этих переговоров Россия должна четко определить, есть ли возможность реального, а не на словах улучшения отношений, и что это значит с точки зрения России. Наша страна, как утверждает эксперт, должна четко сформулировать, «что американцы должны сделать и прекратить делать, и не отступать от этого, и что Россия может за это дать, не поступаясь своими интересами».