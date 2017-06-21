Москва, 21 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Законопроект о создании в России системы tax free — компенсации суммы налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранцев — правительство внесло с Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Tax free

Нововведение коснется граждан стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Правительство предлагает возвращать таким гражданам сумму НДС при вывозе розничных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС. Организации розничной торговли, которые продали таким гражданам свой товар, также могут получить право на вычет НДС по ним.

Авторы законопроекта также предлагают не устанавливать нулевую ставку НДС для услуг организаций по выплате НДС иностранным гражданам. Для подтверждения обоснованности такой ставки правительство также предлагает создать перечень документов, которые будет необходимо представлять в налоговые органы.

Такие изменения потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета, считают авторы.

«Указанные расходы оцениваются в размере 150−200 млн рублей в год. Кроме того, расходы ФТС (Федеральной таможенной службы) России по введению данной системы, включая систему электронного документооборота, составят около 50 млн рублей, а расходы ФНС России — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Компенсировать выпадающие из бюджета средства правительство рассчитывает за счет увеличения туристического потока из дальнего зарубежья и роста объема розничного товарооборота.