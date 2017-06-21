Москва, 21 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о своих ожиданиях от матча между сборными России и Португалии.

Болельщики Россия

«Мы строим команду, она двигается вперёд. Ребята готовились, старались, и, надеюсь, нам за них не будет стыдно», — приводит «Чемпионат» слова Мутко.

Он также отметил, что матч вызвал повышенный интерес, и на стадионе ожидается аншлаг, поскольку все билеты проданы.

Матч второго тура группового раунда Кубка конфедераций между сборными России и Португалии пройдет 21 июня. В другом матче дня встретятся команды Мексики и Новой Зеландии.

Напомним, в матче первого круга российские футболисты одержали победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Сборная Португалии сыграла вничью с мексиканцами — 2:2.

Россия на данный момент занимает первое место в группе А, в ее активе 3 очка. У Мексики и Португалии — по 1 очку. Сборная Новой Зеландии — на последнем месте, у нее 0 очков.