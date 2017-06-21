Мадрид, 21 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. «Официальная публикация нового списка лиц, которым запрещен въезд в США и других ужесточаемых мер состоялась сразу после завершения встречи Дональда Трампа с Петром Порошенко, — сообщает корреспондент испанской газеты АВС Мануэль Эрисе, скромно опуская пикантную подробность, что «историческая» встреча глав Соединенных Штатов и Украины длилась всего 6 минут и посему в число судьбоносных её, как ни крути, внести не удастся.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Петр Порошенко

«Случайно или нет, но события были выстроены именно в такой последовательности», — отмечает он.

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Журналист построением фраз намекает, что, конечно, ничего случайного в играх политиков не бывает и включение почти полусотни новых лиц и предприятий в список «персон нон-грата» похоже на сувенир Вашингтона, преподнесенный Киеву.

«Трамп, таким образом, продолжает непостижимым образом поддерживать баланс между стремлением к улучшению отношений США с Россией (на этом направлении работает глава Госдепа Рекс Тиллерсон) и попытками убедить всех, что он не является ставленником Кремля, — резюмирует автор. — Похоже такая позиция соединения несоединяемого может стать непреодолимым препятствием для Трампа в его переговорах с Владимиром Путиным на полях G20 в Гамбурге 7−8 июля».

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