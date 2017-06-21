Прага, 21 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Глава центробанка Чехии Иржи Руснок заявил 21 июня, что страна в целом готова перейти на единую валюту Евросоюза, сообщает Associated Press.

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Руснок убежден, что Чешская республика успешно адоптировалась к условиям ЕС, позволяющим перейти на евро.

Однако глава центробанка подчеркнул, что прежде необходимо сократить разницу в ценах между Чехией и еврозоной. Это же касается и заработной платы.

Официально страна заявила четкую позицию по вступлению в еврозону, но четкая дата не была обговорена.

Многие политики, в частности, потенциальный будущий премьер-министр страны Андрей Бабиш, выступают против определения конкретной даты для перехода на евро.

Действующий премьер-министр от Чешской социал-демократической партии Богуслав Соботка подчеркнул, что выборы это лучшее время для обсуждения присоединения к еврозоне.