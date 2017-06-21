Минск, 21 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Около 80% всех беженцев, прибывших в Белоруссию, являются гражданами Украины, заявил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Александр Татура, сообщает 21 июня «Белоруссия сегодня».

Беженцы

По его словам, в Белоруссию прибывают граждане Афганистана, Сирии, Йемена, Ирака и других стран, но подавляющее большинство, порядка 80%, это жители Украины. Татура отметил, что с 2014 года количество мигрантов значительно увеличилось в связи с событиями в Донбассе и в странах Ближнего Востока.

Читайте также: Белорусские мигранты: «Такое впечатление, что вся Белоруссия приехала работать в Россию»

Замначальника департамента привел статистику по беженцам, начиная с 2014 года. Так, предоставить статус беженца попросили в 2014 году в Белоруссии 868 человек, в 2015 году — 1246 человек, в 2016 году — 788 человек. За шесть месяцев 2017 года за помощью обратились 232 иностранца.

Читайте также: Польша не пропускает чеченских мигрантов из Белоруссии

Напомним, с 2017 по 2020 годы Белоруссия получит от Евросоюза 7 млн евро для строительства центров для нелегальных мигрантов. Центры будут рассчитаны на 30−50 человек и предназначены для содержания нелегальных мигрантов из Европы или иностранцев, которые будут «добровольно возвращаться из Белоруссии в государства, гражданами которых они являются».