Москва, 21 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. «Более того, на днях Ливии, которая увеличила объемы добычи до рекордных 900 тысяч баррелей в сутки, заявила о планах нарастить производство до 1 млн баррелей в сутки», — добавил эксперт.

ptra Нефть

«Сегодня, 21 июня, ожидается отчет по запасам сырой нефти в США, и только публикация идеального отчета, отображающего существенное падение активности по всем фронтам, способна приостановить цены на нефть», — отметил Мащенко.

«Однако вероятность этого события крайне мала, а нефть, вполне вероятно, продолжит дальнейшее падение к $45 — $44 за баррель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня цены на нефть слабо снижаются после падения более чем на 3% 21 июня на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке. Стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,26% — до $45,90 за баррель. Цена на нефть марки WTI — на 0,14%, до $43,45.

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