Москва, 21 июня, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон о расширении полномочий ФСО выводит из-под общественного контроля информацию о персональных данных охраняемых лиц и членов их семей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный в ходе обсуждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

«Мы исключаем из-под общественного, в том числе журналистского контроля информацию, касающуюся недвижимости, доходов, наличия в реестрах информации. У нас, к сожалению, не святые лица, находящиеся под охраной», — отметил парламентарий.

Куринный указал на то, что закон не раскрывает понятие «члены семьи».

Закон о новых полномочиях ФСО Госдума приняла в третьем чтении. Обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение будут составлять те персональные данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами, определяется в принятой поправке.