Москва, 21 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Бывший глава советской нелегальной разведки генерал-майор в отставке Юрий Дроздов скончался 21 июня, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Stirlitz Александр Дроздов

«21 июня ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов», — сообщили в СВР.

В сентябре Дроздову исполнилось бы 92 года.

Напомним, Дроздовучаствовал в Великой Отечественной войне. После войны с 1956 года работал в КГБ.

Дроздов возглавлял нелегальную разведку с 1979 года. Ушел в отставку в 1991 году. Также Дроздов возглавлял разведывательно-диверсионное подразделение внешней разведки «Вымпел».

Напомним, в ночь на 8 апреля скончался известный советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.