Скончался бывший глава советской нелегальной разведки Юрий Дроздов
Москва, 21 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Бывший глава советской нелегальной разведки генерал-майор в отставке Юрий Дроздов скончался 21 июня, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«21 июня ушел из жизни легендарный начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Иванович Дроздов», — сообщили в СВР.
В сентябре Дроздову исполнилось бы 92 года.
Напомним, Дроздовучаствовал в Великой Отечественной войне. После войны с 1956 года работал в КГБ.
Дроздов возглавлял нелегальную разведку с 1979 года. Ушел в отставку в 1991 году. Также Дроздов возглавлял разведывательно-диверсионное подразделение внешней разведки «Вымпел».
Напомним, в ночь на 8 апреля скончался известный советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.