Москва, 21 июня, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Длительное время российская валюта имела возможность укрепляться, несмотря на падение нефтяных котировок, благодаря активным инвестициям иностранцев в отечественные активы и рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В ситуации, когда возможный запрет на покупку государственных бумаг маячит где-то на горизонте, многие крупные игроки предпочли приступить к закрытию своих позиций на рост рубля — их объем сократился до минимального уровня за последние три месяца», — пояснил Мащенко.

«Без дополнительной поддержки национальная валюта вновь будет четко коррелировать с ценами на черное золото, а учитывая весь негатив на сырьевом рынке: падение глобального спроса, увеличение активности американских компаний при полном бездействии ОПЕК, можно предположить, что доллар в скором времени достигнет отметки 62, 40 рубля, а евро — 68 рублей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 21 июня составляют 58,57 рубля за американский доллар и 65,32 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 62 и 46 копеек соответственно.

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