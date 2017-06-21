Мехико, 21 июня, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден 20 июня назвал «преступлением против общества» шпионаж правительства Мексики, направленный против общественных активистов и мексиканских журналистов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

«Не зависимо от того, тайна это, или нас предупреждают. Важно то, что это преступление против общества», — по-испански написал Сноуден в Twitter, получив более 4 тыс. «ретвитов» сообщения и оценок «нравится».

Так Сноуден отреагировал на статью в американской газете The New York Times, опубликованной 19 июня под названием «Мы новые враги государства»: шпионаж за активистами и журналистами в Мексике».

В статье говорится том, что правительство Мексики шпионило за журналистами и общественными активистами через их мобильные телефоны с помощью программы под названием «Пегас».

Между тем, в письме к руководству газеты директор по международным СМИ в Администрации президента Мексики Даниэль Милльян 19 июня написал, что «нет никаких доказательств того, что мексиканские государственные органы несут ответственность за предполагаемый шпионаж, описанный в вашей статье».

Администрация президента Мексики также выразила свое уважение к частной жизни людей и осудила «любые попытки» нарушить ее.

Напомним, бывшему агенту ЦРУ и АНБ Эдварду Сноудену было предоставлено убежище в Россия в 2013 году после того, как он раскрыл механизмы тотальной слежки американских спецслужб за гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих информационных сетей и сетей связи.