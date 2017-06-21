Ярославль, 21 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Ярославской области долги за газ имеют 47 тысяч 615 потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

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Общая задолженность физических лиц составила более 102 миллионов рублей. Так в областном центре 26 248 абонентов, которые не рассчитываются за поставленный ресурс, в Рыбинске — 12 000 таких потребителей, в Переславле-Залесском и Ростове — почти по 2000 абонентов. По сравнению с июнем 2016 года абонентов-должников в области стало больше на 8%.

В список должников попадают абоненты, не рассчитывающиеся за газ два и более месяцев. С начала года ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» уже прекратил подачу газа 348 абонентам, имеющих долги за газ.

«С мая мы усилили работу по отключению неплательщиков от системы газоснабжения. Всем должникам разосланы уведомления о возможном прекращении подачи газа в случае неоплаты ими ресурса. Абоненты должны понимать, что в дальнейшем для возобновления подачи газа им придется не только полностью погасить задолженность, но и оплатить все произведенные работы по приостановлению и последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения «, — сказал заместитель начальника Управления по работе с населением и режимам газоснабжения ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Александр Шапарь.