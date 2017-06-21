Токио, 21 июня, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Работа предприятия Honda Motor в японской префектуре Сайтама была прервана из-за кибератаки. Об этом сообщает агентство Kyodo.

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Отмечается, что 18 июня компьютерные системы, управляющие производственной линией, поразил вирус-блокировщик. Создатели этой вредоносной программы требуют деньги за отмену блокировки.

Специалисты Honda справились с вирусом, завод возобновил работу 20 июня. По данным агентства, злоумышленники использовали программу, подобную вирусу WannaCry, который был задействован при глобальной кибератаке в мае 2017 года.

Тогда вирус-шифровальщик поразил более 500 тыс. компьютеров в 150 странах мира. Пострадали как отдельные пользователи, так и коммерческие организации и правительственные структуры. В Японии WannaCry были заражены около 2 тыс. компьютеров, включая устройства на предприятиях Hitachi.

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