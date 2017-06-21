Ярославль, 21 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Назначение на должность директора ОАО «Яргорэлектротранс» (100% акций принадлежит мэрии города) Ильхама Худиева может быть незаконным, поскольку он является директором ООО «Золушка» и он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

В ноябре 2016 года Ильхам Худиев назначен мэрией города директором ОАО «Яргорэлектротранс». В положении о единоличном исполнительном органе ОАО «Яргорэлектротранс» сказано, что работа в обществе является основным местом работы директора. Совмещение директором должностей в органах управления других организации допускается только с запротоколированного согласия Совета директоров предприятия.

Ильхам Худиев в настоящее время имеет статус действующего ИП и является директором ООО «Золушка», зарегистрированных в Санкт-Петербурге. Сведения об этом содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 20 июня 2017 года.

Член совета директоров «ОАО «ЯрГЭТ» депутат муниципалитета Павел Дыбин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что совет директоров не давал разрешения Ильхаму Худиеву на совмещение должностей.

Сам Худиев в ответ на устный запрос через секретаря предприятия комментировать ситуацию отказался, предложив изложить вопросы в письменной форме. До назначения на пост директора «ЯрГЭТ» Худиев работал в Москве.