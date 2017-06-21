Алжир, 21 июня, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 21 июня отозвал иск о клевете против французской газеты Le Monde, сообщает Anadolu.

Fworld-ofdesire.blogspot.com.ar Le Monde

В апреле 2016 года французское издание опубликовало статью, в которой содержались фотографии так называемых «Панамских документов».

Сведения, содержащиеся в опубликованных документах, говорят о коррупционных схемах, в которых участвовали члены семьи лидера Алжира.

После резкой реакции Бутефлика, Le Monde опубликовала материал, в которой утверждается, что сам президент не замешан в скандале, однако обвинения в адрес ближайшего его окружения сняты не были.

Несмотря на это, 18 мая лидер Алжира подал иск против газеты, с требованием возместить моральный ущерб от данной публикации.

По утверждению адвоката Бутефлика, его клиент отозвал иск против издания сразу же как оно принесло свои извинения.