Волгоград, 21 июня, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Такая же участь ожидает и тех, кто купил билеты на рейсы в Сочи (Адлер) и Стамбул на 22 июня. Компания «Нордавиа» отменила рейс в олимпийскую столицу, запланированный на 22 июня 02:05. Не прилетит в Волгоград в 10:05 согласно расписанию и самолёт из курортного города.

Аэропортволгоград.рф Самолёт

Отмену рейса в Сочи в «Нордавиа» пояснили минимальной загрузкой воздушного судна. Причём пассажиров, взявших билеты на ночной рейс, начали предупреждать заранее.

«Мы вернули без каких-либо комиссий деньги за каждый билет, чтобы пассажиры смогли в удобное для них время вылететь в Адлер, — цитирует «СоцИнформБюро» слова директора по корпоративным коммуникациям Виктора Аношкина.

Напомним, первый рейс в Стамбул из аэропорта Волгограда отправился буквально накануне. Его 20 июня запустила одна из низко-бюджетных авиакомпаний в Европе Pegasus Airlines. Летать в крупнейший город Турции лайнеры Boeing 737−800 будут три раза в неделю.

А прямые рейсы в Сочи авиакомпания «Нордавиа — региональные авиалинии» открыла со 2 июня. Полёты в курортный город будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и субботам.