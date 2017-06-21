Будапешт, 21 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Спустя год председательства в Вышеградской группе Польша «передаст эстафету» Венгрии, пишет 20 июня Rheinische Post.

Флаг Венгрии

Напомним, Вышеградская группа состоит из четырех стран Восточной Европы: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

В ходе заседания 19 июня в варшавском замке, глава правительства Польши Беата Шидло подчеркнула, что между членами Вышеградской группы существуют различия во мнениях по некоторым вопросам, но их объединяет стремление обеспечить безопасность всего региона.

Официальный переход председательства состоится 1 июля и продлится год.

Помимо этого на заседании обсуждался вопрос принятия беженцев. Все четыре страны подтвердили свое намерение и дальше отказываться принимать мигрантов с Греции и Италии.

Еврокомиссия неоднократно обращалась с критикой в адрес правительств этих стран, обвиняя их в «несолидарности» к другим членам ЕС.