Екатеринбург, 21 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники добиваются восстановления мемориальной доски, работы скульптора Петра Сажина, уральской поэтессе Людмиле Татьяничевой, которую сняли с дома по улице 8 марта, 68. Именно в этом доме с 1926 по 1934 год жила известная советская поэтесса, сообщила корреспонденту ИА REGNUM внучка и наследница скульптора Татьяна Арбенева.

Татьяна Першина ИА «Красная Весна» Пресс-конференция в Екатеринбурге и выставка работ скульптора Петра Сажина

Также с дома исчезла мемориальная доска советскому учёному, металлургу Акиму Головину, который тоже проживал в этом доме, а в годы Великой Отечественной войны придумал уральскую сталь, из которой изготавливались танки и пушки. Здание было передано Новотихвинскому монастырю Екатеринбургской епархии, после чего был начат ремонт дома. Вскоре, когда дело дошло до отделки фасада, мемориальные доски, отлитые из металла, исчезли.

«Мемориальные доски были сняты в сентябре. Сначала на ремонтируемом здании появилась сетка, и я заглядывала, проходя мимо — они висели. Потом сетку открыли, и их уже там не было. Я ходила по разным инстанциям, но безрезультатно. Была на приёме у главного архитектора нашего города у его заместителя, я ходила в городское управление культуры. Я поинтересовалась у молодого чиновника из управления культуры, почему, на его взгляд, памятные доски были убраны. «Наверное потому, что это советский период», — ответил он мне», — сообщила Татьяна Арбенева.

Татьяна Першина ИА «Красная Весна» Слева внучка скульптора Петра Сажина Татьяна Арбенева

Тем не менее внучка Петра Сажина не прекратила попытки найти мемориальные доски, для того чтобы вернуть их на место, где они были установлены.

«Тогда я пошла в отделение полиции по улице Фрунзе и написала заявление о пропаже. Участковый обнаружил доски стоящие снаружи у здания. Потом я выяснила, что теперь здание принадлежит Новотихвинскому монастырю, отвечает за это строительство игуменья Феофанья. Я оставила в храме свой телефон, и она связалась со мной, пообещав, что доски будут установлены весной. Тогда я отправилась на приём к заместителю главы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаилу Никитовичу Матвееву и сообщила ему, о сложившейся ситуации. После этого игуменья Феофанья вновь позвонила мне, сказав, что доски будут повешены обратно в сентябре», — сообщила Татьяна Арбенева.

По её словам, мемориальные доски были сняты под предлогом проведения ремонта, и не повешены до сих пор обратно потому, что в здании всё-ещё ремонтируют крышу. Однако известная в Екатеринбурге скульптор и ученица Петра Сажина Валентина Соколова, выразила большие сомнения на этот счёт.

«Никогда, никогда ремонту фасада не мешала мемориальная доска. На моей памяти таких событий нет. Мемориальная металлическая доска, чтобы не свалилась кому-нибудь на голову, монтируется крепко при помощи сквозных креплений. То есть если она упадёт, то только со стеной дома. Так вот чтобы эту доску снять, нужно было демонтировать это крепление. Хуже того, кода Таня ходила по инстанциям, оказалось, что эти две доски не входят в реестр культурного наследия», — сообщила Валентина Соколова.

Татьяна Першина ИА «Красная Весна» Екатеринбургский скульптор Валентина Соколова

Отметим, что ранее стало известно о том, что на территории Новотихвинского монастыря был снесён Успенский храм, последняя постройка XVIII века, которая оставалась до 2017 года в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге прошла пресс-конференция организованная гражданским «Комитетом в защиту исторического достоинства». В ходе мероприятия выступили профессор, доктор философских наук Вадим Егоров сын и наследник скульптора Владимира Егорова, скульптор Валентина Соколова, профессор, заведующий кафедрой градостроительства Уральского государственного архитектурно-художественного университета Сергей Санок, а также общественные деятели. Эксперты рассказали о проблемах связанных с культурным наследием советского периода истории в Екатеринбурге.

В частности, стало известно, что в Екатеринбурге представители регионального отделения всероссийского творческой организации «Союза художников России» вынуждены выселяться буквально на улицу, так как по новым условиям аренды не могут платить возросший налог на землю.