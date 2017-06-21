Москва, 21 июня, 2017, 11:59 — ИА Регнум. После ввода в эксплуатацию космического корабля «Федерация» аппараты серии «Союз» будут использоваться для космического туризма. Об этом рассказал генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев на авиасалоне Paris Air Show.

esa.int Союз МС-02

По словам Солнцева, «Союз» является наиболее оптимальным транспортным средством, которое может быть адаптировано для нужд космического туризма. Степень доверия к этому кораблю высока, и это надо использовать.

Кроме того, «Союз», возможно, будут дорабатывать для облета Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пилотируемый космический корабль «Федерация» совершит свой первый полёт в 2022 году. Уже есть решение о его первом пуске. «Федерация» будет выведена в космос ракетой-носителем «Союз-5» с космодрома Байконур.

Под этот проект уже запланирована модернизация стартового комплекса на Байконуре, которую должны начать в 2020—2021 году.