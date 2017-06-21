Корабль «Союз» будет использоваться для космического туризма
Москва, 21 июня, 2017, 11:59 — ИА Регнум. После ввода в эксплуатацию космического корабля «Федерация» аппараты серии «Союз» будут использоваться для космического туризма. Об этом рассказал генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев на авиасалоне Paris Air Show.
По словам Солнцева, «Союз» является наиболее оптимальным транспортным средством, которое может быть адаптировано для нужд космического туризма. Степень доверия к этому кораблю высока, и это надо использовать.
Кроме того, «Союз», возможно, будут дорабатывать для облета Луны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский пилотируемый космический корабль «Федерация» совершит свой первый полёт в 2022 году. Уже есть решение о его первом пуске. «Федерация» будет выведена в космос ракетой-носителем «Союз-5» с космодрома Байконур.
Под этот проект уже запланирована модернизация стартового комплекса на Байконуре, которую должны начать в 2020—2021 году.