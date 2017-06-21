Москва, 21 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Биржевой курс доллара впервые с февраля 2017 года преодолел отметку в 60 рублей, свидетельствуют 21 июня данные Московской валютной биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По состоянию на 10:25 мск, курс доллара составил 60,02 рубля, прибавив 39 копеек. Курс евро достиг 66,81 рубля, поднявшись на 47 копеек.

Напомним, падение курса рубля происходит на фоне снижения нефтяных цен. 20 июня торги завершились снижением.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,89%, до $46,02 за баррель, WTI — на 2,07%, до $43,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 1,86%, до $44,57 за баррель.

21 июня баррель нефти Brent оценивается в $45,92 (+0,33%).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России на 21 июня повысил официальные курсы доллара США и евро — на 62 копейки и почти на 46 копеек соответственно.