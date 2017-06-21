Париж, 21 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Словацкая компания AeroMobil представила на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже свой летающий автомобиль, об этом 20 июня сообщило издание L`OBS.

EU2016 SK AeroMobil

Посетители могли увидеть прототип летающего автомобиля в павильоне «Paris Air Lab», экспозиция которого была посвящена инновациям. Издание пишет, что с точки зрения дизайна — машина производит внушительный эффект.

Она выглядит как спортивный автомобиль, у неё четыре колеса, два сидения, есть руль, в то же время — зрителю понятно, что это небольшой самолет, у которого два крыла и авиационный двигатель. В салоне находятся два шлема.

Журналисты спросили представителя словацкой компании Стефана Вадокса — заключается ли идея в том, что машина сможет взлететь с шоссе, если впереди её будут ждать пробки или в случае, если водитель опаздывает на встречу.

«Не совсем! Это запрещено. Вы должны прибыть на аэродром, взять свой рейс и только тогда вы получите зеленый свет от диспетчерской башни», — предупредил Стефан Вадокс.

Напомним, AeroMobil представила свою летающую машину на автосалоне Top Marques в Монако в апреле 2017 года. Тогда же компания заявила, что начинает принимать заказы. Заявленная стоимость аэромобиля — от $ 1,2 млн.

Также было сказано, что те покупатели, которые сейчас сделают заказы, получат свой аэромобиль на раньше, чем в 2020 году, поскольку компания планирует полностью развернуть производство в период с 2017 по 2020 год.