Москва, 21 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Правительственные поправки в федеральный бюджет 2017 года Госдума приняла в третьем чтении на пленарном заседании, однако за принятие документа проголосовали только депутаты фракции «Единая Россия». Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не стали поддерживать инициативу правительства — их предложения фактически не были учтены, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

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Политические игры

К принятию документа в третьем чтении профильный комитет подготовил постановление, согласно которому депутаты будут осуществлять парламентский контроль за распределением бюджетных доходов. Для этого депутаты планируют создать трехстороннюю комиссию парламента, правительства и Счетной палаты. Такое предложение депутаты трех других фракций поддержали, однако проголосовать за него не смогли.

По словам главы профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»), такие действия оппозиционных фракций можно называть только политическими играми.

«Постановление Госдумы начинается словами: принять законопроект о бюджете в третьем чтении, потому что выполнение этого постановления возможно только в одном случае — если принимается бюджет. Поэтому все попытки сказать, что мы поддерживаем постановление, но не поддерживаем бюджет — это не более, чем политические игры», — пояснил Макаров.

Почему против КПРФ

Между тем, у каждой фракции есть замечания к текущей версии бюджета. Так, например, первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ), отметил, что часть важных поправок были включены в закон в процессе рассмотрения документа ко второму чтению. Однако его фракция все равно проголосовала против принятия такого документа, поскольку профильный комитет не одобрил поправки коммунистов.

«Наше предложение было — увеличить расходы на 700 млрд рублей по приоритетным направлениям. Это позволило бы помочь гражданам, поднять село, решить вопросы аварийного жилья», — сообщил Шурчанов.

ЛДПР концептуально против

Правительственные поправки в бюджет не принесут принципиальных изменений для экономического развития страны, заявил первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

«Фракция концептуально не согласна с тем, что на развитие экономики средства не выделяются. Мы считаем, что должны быть окрашенные кредиты, которые должны выпускаться в основной капитал предприятий», — отметил Катасонов.

По его словам, фракция ЛДПР попыталась поправить документ ко второму чтению и перераспределить порядка 120 млрд рублей в реальный сектор. «Ни одна поправка не была принята», — заявил, говоря о причинах голосования против закона, Катасонов.

«Справедливая Россия» не увидела реальных решений

Отказалась голосовать за принятие закона в третьем чтении и фракция «Справедливая Россия». Как заявил зампредседателя профильного комитета Госдумы Александр Ремезков («Справедливая Россия»), фракция не может проголосовать за такую версию бюджета, поскольку она не предлагает реального решения некоторых важных вопросов.

«Позитивно, что часть вопросов (предложений депутатов фракции) внесены в постановление комитета, но, тем не менее хотелось бы чтобы осенью и в следующем бюджете предложения «Справедливой России», в частности, по индексации пенсий работающим пенсионерам были учтены», — заявил Ремезков.

Стабильность и баланс

Тем не менее, Госдума приняла закон в третьем чтении — его поддержала фракция «Единой России». Как отметил глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия»), депутатам из других фракций стоит помнить о приоритетах экономического развития, которые установил президент.

«Когда мы делаем какие-то предложения, мы не должны забывать слова главы государства, который говорил, что нам надо очень дорожить нашим главным достижением в экономике — это макроэкономическая стабильность, а достичь мы ее можем только при условии, что у нас будет сбалансированный бюджет», — напомнил Макаров.

По его словам, вопрос макроэкономической стабильности и сбалансированности бюджета были приоритетными при работе комитета с поправками в бюджет и постановлением о парламентском контроле за распределенными средствами.

Из-за более высоких цен на нефть, доходы бюджета в 2017 году будут на 1 191 млрд рублей больше и составят 14 678,8 млрд рублей (15,9% ВВП). Увеличатся и расходы, но менее существенно — на 361,8 млрд рублей. Их уровень по итогам 2017 года составит 16 602,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета снизится на 829,5 млрд рублей и достигнет 1 923,8 млрд рублей (2,1% ВВП).