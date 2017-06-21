Симферополь, 21 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Крым не испытывает необходимости в возобновлении товарооборота с Украиной. Об этом заявил глава Госкомитета крымского правительства Заур Смирнов, передает 21 июня RT.

Константин Коровин. Крым. Гурзуф. 1917. Ялтинский порт

По его словам, полуостров не нуждается во взаимных торговых контактах с украинской стороной по меньшей мере до тех пор, пока власть находится в руках людей, враждебно настроенных к России и жителям Крыма.

Смирнов добавил, что введенная Киевом товарная блокада Крыма ударила прежде всего по самой Украине. Производители товаров и сельскохозяйственной продукции из южных областей страны потеряли традиционный рынок сбыта, что привело к катастрофическим последствиям для них — уровень жизни сократился вдвое.

В это же время Крым смог переориентировать свой рынок на экономические отношения с российскими регионами. В этом крымским властям помогло правительство России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня официальный Вашингтон ввел новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Власти США внесли в черный список 38 физических и юридических лиц, включая должностных лиц в Крыму, а также в республиках Донбасса.

Читайте также: В Крыму уже не боятся расширения санкций