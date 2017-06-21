Богота, 21 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Официальный представитель колумбийского муниципалитета Тибу департамента Норте-де-Сантандер, граничащего с Венесуэлой, Ричард Кларо 20 июня подтвердил, что повстанческая группировка Армия национального освобождения (ELN) несет ответственность за похищение двух голландских журналистов, которое произошло в минувшие выходные, сообщает El Periódico.

chap15 Похищение

«Мы можем подтвердить, что голландские журналисты, действительно, находятся в руках ELN. Эти данные подтверждаются. Пока с ними все хорошо», — уведомил Кларо в интервью радио Caracol.

Колумбийская армия и полиция 19 июня подтвердили факт похищения 52-летнего журналиста Дерка Иоханна Болта и его оператора 68-летнего Эудженио Эрнеста Мари Фолендера.

В заявлении спецподразделения «Вулкан», прикрепленного ко второй дивизии сухопутных сил Колумбии, говорится, что местными и муниципальными органами власти «было установлено, что члены Фронта Гектора» партизанской группировки ELN, предположительно, похитили двух голландских граждан 17 июня.

Между тем, МИД Нидерландов 20 июня заявил, что в момент похищения двое мужчин проводили поиски биологической матери колумбийской девушки, удочеренной голландской семьей, в рамках создания материала для телешоу.

Представители МИД уточнили, что похищенные голландцы являются «сотрудниками» развлекательной телевизионной передачи Spoorloos, занимающейся поиском пропавших без вести в других странах.

Напомним, в колумбийском департаменте Норте-де-Сантандер, особенно в лесистой области Кататумба, действует повстанческая группировка FARC-EP, которая находится в процессе разоружения и демобилизации, а также партизаны группировки ELN, с которой правительство ведет переговоры о заключении мира.

Однако некоторые члены и группы по разным причинам откололись от данных организаций и не следуют приказам их центрального командования, ввиду чего не раз возникали инциденты, за которые возлагали ответственность на группировки в целом.