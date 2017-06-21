Краснодар, 21 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Краснодарском крае строительная отрасль с начала 2017 года продемонстрировала уверенный рост. Так, объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в регионе, в январе-мае составил 84,8 млрд рублей. Это на 12,8% больше, чем по сравнению с пятью месяцами 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июня со ссылкой на данные Краснодарстата.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

Об этом на первой отраслевой конференции Российского союза промышленников и предпринимателей говорил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что по вводу жилья край занимает второе место в России после Московской области.

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«Несмотря на мнение скептиков — наведение жесткого порядка в строительной сфере не привело к обвалу жилищного рынка, — акцентировал глава региона. — В этом году строительная отрасль демонстрирует уверенный рост. С января он превысил 12%, к уровню прошлого года».

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Строить дома в Краснодаре стало дешевле

Как отметил Кондратьев, главным приоритетом в строительной отрасли региона является переход к комплексному освоению территорий. Обязательным условием выдачи разрешений на строительство на сегодня стало наличие объектов социальной инфраструктуры в проекте новых жилых комплексов.

«Социальное напряжение у горожан уже сегодня очень сильное из-за отсутствия детских садов, поликлиник, школ, скверов. Просто уже, если честно говорить, мы не строим — мы тушим ситуацию. […] Сегодня мы и рады построить в «кричащих» микрорайонах, но места нет. Поэтому где-то останавливаем, где-то запрещаем, где-то пытаемся высотки превратить в зеленые зоны», — цитирует издание «Кубань 24» слова губернатора.

Крупный бизнес готов нести социальную нагрузку, в частности, сегодня застройщики активно участвуют в возведении детских садов и школ, заявил председатель Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бударин.

«В Краснодаре, в погоне за количеством квадратных метров потеряли в качестве, в качестве жизни, прежде всего, в комфорте новых микрорайонов, где не хватает школ и детских садов, качественных дорог и зеленых зон. Сегодня нам важно найти «золотую середину», чтобы в дальнейшем не допускать таких перекосов в развитии», — сказал мэр кубанской столицы Евгений Первышов.

Однако, по словам главы города. это не единственная масштабная проблема. Ещё одна — срыв сроков сдачи многоквартирных домов застройщиками. В итоге в Краснодаре на сегодняшний день более 100 незавершенных многоэтажек. Своих квартир ждут около 10 тысяч дольщиков. Причем, в список недобросовестных застройщиков попали и до последнего времени считавшиеся надежными строительные компании, которые входили в различные строительные Союзы, профсоюзные и общественные организации.

Добавим, что в январе — мае наибольший объем строительных работ в Краснодарском крае выполнен в Темрюкском районе (40,6% от общего объема работ), Краснодаре (25,1%), Новороссийске (11,5%) и Сочи (6,5%).

Несмотря на то, что возросшие темпы строительной отрасли, сдавать в эксплуатацию новые квадратные метры на Кубани стали меньше. Так, в январе-мае 2017 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками было построено 23,3 тыс. квартир общей площадью 1623,6 тыс. кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объём ввода жилья снизился на 4,7%.

При этом из общего объёма введенного жилья предприятиями и организациями были сданы в эксплуатацию 18,3 тыс. квартир общей площадью 993,5 тыс. кв. метров, что составило 100,3% к аналогичному показателю за январь-май 2016 года. А вот индивидуальные застройщики обороты сбавили. За отчётный период ими было построено 4,9 тыс. квартир (домов) общей площадью 630,1 тыс. кв. метров. Это на 11,8% меньше, чем за первые пять месяцев 2016 года. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме жилищного строительства составила 38,8% против 41,9%.

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Как сообщало ИА REGNUM строить школы в Краснодаре не торопятся. Возведение учебных учреждений здесь ведётся не по заявленным срокам, а с отставанием. А вот в Сочи, Армавире, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Туапсинском районе, станице Староминской в отличие от краевой столицы дело обстоит гораздо лучше — все работы идут по графику, без отклонений. При этом большая часть федеральных средств, выделенных на строительство социальных объектов, идёт именно на возведение образовательных учреждений в Краснодаре.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, причина затягивая сроков — несоблюдение всех конкурсных процедур. Мэр заверил, что «город осознаёт всю ответственность и решает данную проблему».

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