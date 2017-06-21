Якутск, 21 июня, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Ослабление рубля связано с падением цены на нефть, и не является искусственным. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

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«Цена на нефть падает, и на это реагирует банк России. С 24 мая этого года до сегодняшнего дня цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 15%. ЦБ РФ с 26 мая 2017 года на сегодня поднял курс доллара к рублю на 4,5%», — пояснил эксперт.

Кандидат экономических наук полагает, что вряд ли рубль ослабили искусственно для улучшения экономической ситуации в стране. Юрий Данилов также отметил, что, считает справедливым курсом сегодня 70−75 рублей за доллар.

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«Вероятно, что правительство России будет и дальше проводить политику искусственного сдерживания курса рубля и инфляции до президентских выборов 2018 года. Ситуация аналогична 1998 году, когда тоже искусственно сдерживали инфляцию и курс доллара к рублю, что потом привело к дефолту в августе 1998 года. А вот на сколько времени хватит такого упорства, посмотрим. Роковой для России август ещё впереди», — также отметил Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 21 июня составляют 58,57 рубля за американский доллар и 65,32 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 62 и 46 копеек соответственно.