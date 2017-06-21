Москва, 21 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла пакет законов, отменяющих сборы в сфере оборота оружия и вводящих пошлины, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

1366x768.net Патроны. Оружие

Также устанавливается бессрочный срок лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему (сейчас они действуют в течение 6 месяцев с даты выдачи).

Меняется срок контрольного отстрела гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом. Так, срок контроля отстрела оружия, хранящегося и используемого предприятиями, организациями и учреждениями меняется — при продлении разрешений на хранение, хранение и использование 1 раз в 15 лет (действует — 1 раз в 5 лет).

А принадлежащего гражданам РФ — один раз в 15 лет. Отметим, что действует — «перед продлением срока действия разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, а также разрешения на хранение и использование оружия на стрелковом объекте».

Для граждан РФ, занимающихся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, обязательный контрольный отстрел оружия отменяется.

Пошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование, коллекционирование оружия и патронов к нему составит 2 тыс. рублей.

За выдачу лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, придется заплатить 500 рублей. В такую же сумму обойдется выдача разрешения на хранение и ношение оружия, ввоз и вывоз из страны.

Пошлина на переоформление лицензии, разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему обойдется в 250 рублей.

В правительстве РФ отметили, что увеличение сборов обусловлено высокими ежегодными затратами федерального бюджета на мероприятия по оказанию госуслуг в сфере оборота оружия, которые составляют не менее 1,9 млрд рублей. Их возмещение не превышает в среднем 7% (порядка 132 млн рублей). Кроме того, сборы не вывались с 1998 года, указали авторы законов.

Законы вступают в силу с 1 октября 2017 года.