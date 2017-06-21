Москва, 21 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. «Ритуальным действием» назвал поездку президента Украины Петра Порошенко в США председатель комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Так политик прокомментировал текущие американо-украинские отношения в эфире программы «Первая студия» на Первом канале 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Визит Порошенко к Трампу — это ритуальное действие суверена, к которому представиться прибегает, скажем так, младший товарищ», — подчеркнул Климов.

Он также отметил, что после встречи с Трампом Порошенко покинул Белый дом на автомобиле с американским, а не с украинским флагом на капоте.

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«Украина свой суверенитет давно отдала США, и это опасная ситуация, потому что никто не принимает решения. И в этой неразберихе всякого рода проходимцы, авантюристы, желающие создать зондер-команды для «зачистки» Донбасса получают право голоса, и кто кого перекричит, от этого зависят судьбы тысяч ни в чём не повинных людей. Они готовы уничтожать своё собственное население ради того, чтобы заработать деньги или приобрести славу», — заявил он.

«В этом положении действительно очень важно, чтобы Минские соглашения выполнялись. Другого пути нет. И Трамп уже это понимает», — добавил Климов.

Напомним, что 20 июня темой обсуждения в программе «Первая студия» на Первом канале стала встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко в Вашингтоне. Подчёркивается, что она продолжалась всего 6 минут. Совместных заявлений после неё не последовало.