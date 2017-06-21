Москва, 21 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Закон, расширяющий полномочия Федеральной службы охраны, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. К задачам ФСО будет относиться обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Определяется, что обработка персональных данных таких охраняемых лиц и членов их семей осуществляется с их согласия и с согласия органов госохраны. Исключение будут составлять те персональные данные, которые подлежат опубликованию или раскрытию в соответствии с федеральными законами.

Оригинальный законопроект, дал оценку в ходе дискуссии депутат Алексей Куринный (КПРФ).

«Поправка выводит из-под общественного контроля информацию о персональных данных охраняемых лиц и членов их семей», — сказал парламентарий, указав на то, что непонятно, кто такие «члены семьи». Мы исключаем из-под общественного, в том числе журналистского контроля информацию, касающуюся недвижимости, доходов, наличия в реестрах информации. У нас, к сожалению, не святые лица, находящиеся под охраной», — указал Куринный.

Запрещается размещать в СМИ и в интернете информацию (в том числе фото-, видеоматериалы) о себе и других сотрудниках, позволяющую раскрыть их принадлежность к ФСО.

Также ФСО сможет безвозмездно пользоваться аэропортами, аэродромами, вертодромами, посадочными площадками, морскими и речными портами независимо от их форм собственности.

Разрешается временно запрещать движение транспорта и пешеходов не только на улицах и дорогах, но и на трассах проезда объектов госохраны. Также ведомство сможет определять список вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

Предусматривается обязательное прохождение дактилоскопии сотрудниками ФСО. Основанием же для отказа в приеме на службу в ведомство станет судимость (в том числе снятая или погашенная), употребление наркотиков и опасных психоактивных веществ, а также занятие бизнесом.