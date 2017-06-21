Псков, 21 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. С 1 октября 2017 года должностные оклады работников бюджетной сферы Псковской области будут проиндексированы на 2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, зарплаты повысят у работников бюджетных организаций областного и муниципального подчинения, а также работников государственных органов власти, не являющихся государственными и гражданскими служащими.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Всего индексация коснётся более 45 тыс. человек. На эти цели в 2017 году дополнительно потребуется 40,8 млн рублей. В 2018 году увеличение фонда оплаты труда составит 163,2 млн рублей.

«Это не тот уровень индексации, который соответствует проценту инфляции, но это та мера, к которой готов наш бюджет. При рассмотрении областного бюджета на 2018 год мы обязательно вернёмся к этому вопросу, и согласуем размер индексации с облсовпрофом», — подчеркнул губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Кроме того, с 1 июля 2017 года изменятся доходы у более чем 6 тыс. жителей Псковской области, которые получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) — с 1 июля 2017 года МРОТ составит 7800 рублей.

Что касается исполнения «майских» указов президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, в Псковской области более чем на 5% не выполнены целевые показатели по зарплатам работников культуры и педагогических работников дополнительного образования. Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил проанализировать ситуацию и определить сумму, необходимую для того, чтобы довести зарплаты этих категорий до требуемого уровня.

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Заместитель начальника финансового управления Псковской области Людмила Павлова заявила, что средства регионального бюджета доводятся до муниципалитетов в полном объёме и предложила провести финансовые рейды в районах, где есть сложности с формированием зарплат работников бюджетной сферы.

Напомним, индексации зарплат бюджетников у региональных властей требовали профсоюзы на серии протестных акций в марте-апреле 2017 года. В ответ власти пообещали провести повышение с 1 октября 2017 года на 2%, а начиная с 2018 года вернуться к индексации в рамках, обозначенных Министерством экономического развития и Министерством финансов РФ.