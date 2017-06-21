Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Общее количество петербуржцев, пострадавших от укусов клещей с начала весенне-летнего сезона, на 20 июня составило 4396 человек, в том числе 738 детей. Причем, 51 укушенный заболел боррелиозом или энцефалитом, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

JerzyGorecki Клещ

Большинство людей пострадали от нападения клещей за пределами Санкт-Петербурга — на территории Ленобласти и других регионов. Собственно в зеленой зоне города укусам клещей подверглись 327 человек: больше всего на территориях Пушкинского, Курортного и Красногвардейского района, где есть обширные лесопарки.

«Зарегистрировано 39 больных иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе 8 детей, и 12 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 1 ребенок», — отметили в Роспотребнадзоре, просуммировав данные на 20 июня.

Напомним, по данным на 22 мая от клещей пострадали 1112 петербуржцев, включая 189 детей. Таким образом, несмотря на прохладную и дождливую погоду, активность клещей существенно возросла.

Акарицидные обработки от клещей в Петербурге проведены на общей площади 607,71 га, в том числе на территориях детских загородных учреждений.

В Ленинградской области, по данным на 16 июня, за медицинской помощью по поводу присасываний клещей обратилось 3195 человек, в том числе 718 детей. Атаки клещей на людей зарегистрированы во всех 17-ти районах области: больше всего в Тихвинском (477 случаев), Гатчинском (369) и Подпорожском (316) районах.

Зарегистрировано 6 случаев заболеваний клещевым боррелиозом, а случаев заболеваний клещевой энцефалитом не отмечено, сообщали в областном управлении Роспотребнадзора.

Акарицидные обработки от клещей проведены во всех районах Ленобласти на общей площади 1876 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях на площади 861 га, что полностью покрыло территории, где отдыхают люди.