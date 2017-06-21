Донецк, 21 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Целью нападения на патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Ясиноватая (ДНР) была дискредитация руководства ДНР в преддверии готовящейся встречи контактных групп в Минске, сообщили 21 июня в пресс-службе Минобороны ДНР.

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«Предварительно установлено, что это была спланированная провокация с целью дискредитации руководства ДНР накануне предстоящей встречи контактных групп в Минске, а также для запугивания сотрудников Специальной мониторинговой миссии при выполнении своих функциональных обязанностей на территории Республики», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, нападение на патруль миссии ОБСЕ произошло 20 июня в 10:45 в районе вокзала «Ясиноватая». К патрулю ОБСЕ подъехал автомобиль с украинскими номерами, из которого вышли два вооруженных человека в камуфляже и в балаклавах.

Вооруженные люди угрожали представителям миссии, несколько раз выстрелили в воздух, после чего уехали.

Спецслужбы ДНР задержали злоумышленников и установили, что они не являются военнослужащими республики и не состоят в местных силовых структурах.

Отметим, что инцидент в Ясиноватой состоялся на фоне визита в Вашингтон украинского президента Петра Порошенко.

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