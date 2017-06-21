Москва, 21 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Закон об изменениях текущий версии федерального бюджета Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Закон принят голосами «Единой России», оппозиция проголосовала против.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы с вами переходим от рецессии экономики к росту. Рецессия в этом году должна быть преодолена», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив что в этом году рост составит 2−3% ВВП.

Правительство справилось с рецессией, и те задачи, которые ставил президент, нашли отражение в законе о бюджете, подчеркнул он.

По данным Минфина, российская экономика продемонстрировала более позитивные результаты, чем планировалось, в связи с чем ведомство предложило пересчитать госсмету. На улучшение экономической ситуации повлияли цены на нефть, которые оказались выше запланированных. Так, например, текущая версия бюджета рассчитана исходя из цены одного барреля в 40 долларов. Однако в первой половине 2017 года цены на сырье находились в диапазоне 50−55 долларов за баррель. Новая версия бюджета предполагает, что цена барреля нефти составит 45,6 долларов за баррель.

Из-за более высоких цен на нефть, доходы бюджета в 2017 году будут на 1 191 млрд рублей больше и составят 14 678,8 млрд рублей (15,9% ВВП). Увеличатся и расходы, но менее существенно — на 361,8 млрд рублей. Их уровень по итогам 2017 года составит 16 602,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета снизится на 829,5 млрд рублей и достигнет 1 923,8 млрд рублей (2,1% ВВП).

К 1 января 2018 года верхний предел внешнего долга РФ снизится на 17% и составит 51,8 млрд долларов. Верхний предел внутреннего госдолга вместе 10 трлн 352 млрд рублей составит 9 трлн 227 млрд рублей.

Увеличенные расходы позволяют увеличить финансирование определенных направлений. В приоритете — социальная политика и национальная экономика. На эти цели планируется выделить 4,5 трлн рублей и 2,3 трлн рублей соответственно.

Как ранее заявлял глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), ко второму чтению депутаты смогли перераспределить порядка 18 млрд рублей.

«Более 25 млрд рублей — дополнительная поддержка промышленности, 35 млрд рублей — дополнительная поддержка села, регионы получают 13 млрд рублей», — пояснил Макаров в ходе пленарного заседания.

Из 13 млрд рублей, которые получат регионы, 3 млрд рублей будут направлены на сбалансированность региональных бюджетов, а 10 млрд будут распределены между субъектами РФ, которые окажутся наиболее успешными в вопросе улучшения налогового потенциала.

В пенсионной системе окажется на 11,5 млрд рублей больше, чем планировалось ранее. Кроме того, в процессе работы надо документом ко второму чтению, депутаты договорились, что порядка 10 млрд рублей пойдет на дорожное строительство и транспорт. Из них около 5,3 млрд. рублей будут перенаправлены в уставный капитал «Государственной транспортной лизинговой компании». Еще 900 млн рублей пойдет на строительство трассы Таврида.

«На культуру в этом законопроекте выделяется более 3 млрд рублей», — напомнил Макаров.

По его словам, вопросы распределения бюджетных средств взяты под серьезный парламентский контроль, о чем говорится в постановлении, которое профильный комитет подготовил к принятию закона в третьем чтении.

«Распределение этих средства будет контролироваться как трёхсторонней комиссией парламента совместно с правительством, так и мы дали соответствующие поручения Счётной палате», — пояснил Макаров.