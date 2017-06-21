Томск, 21 июня, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Виновную в отравлении детей томского лицея №8 суд приговорил к ограничению свободы на четыре месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

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Кировский районный суд Томска признал томичку виновной в «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей» (ч.1 ст.236 УК РФ).

Напомним, в феврале 2016 года женщина работала заведующей производством пищеблока «Колокольчик» и готовила пищу для учеников лицея №8 им. Н.Н. Рукавишникова. Однако она пренебрегла рядом санитарных правил, в результате чего после употребления приготовленной ею пищи 73 ученика и шесть работников лицея заболели сальмонеллезом.

Свою вину женщина признала. Гособвинение настаивало на назначении ей наиболее сурового наказания, предусмотренного за совершение данного преступления — ограничения свободы. В итоге суд приговорил виновную к четырем месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, сроком на год.

Как отметили в прокуратуре, по факту массового отравления и заболевания учащихся и сотрудников томского лицея была проведена проверка. По ее результатам в суд были направлены исковые заявления с требованием о взыскании с ООО «Колокольчик» в пользу трех пострадавших детей компенсации нанесенного морального вреда. Иски судом были удовлетворены — общая сумма составила 150 тыс. рублей.

Отметим, что на контроле управления Роспотребнадзора по Томской области в 2016 году находились 1547 детских и подростковых учреждений. Обследовано было 845 таких организаций, проведено 999 контрольно-надзорных мероприятий. Нарушения требований санитарного законодательства были выявлены на 541 объекте. В частности, было установлено несоблюдение требований к организации питания. Где-то фактическое меню не соответствовало примерному, отсутствовали сопроводительные документы на продукты питания, подтверждающие качество, безопасность и происхождение. Также установлены нарушения правил маркировки и мытья посуды. В некоторых учреждениях отсутствовала необходимая информация в журналах по контролю за питанием детей, не соблюдались условий хранения пищевых продуктов, нарушался санитарно-эпидемиологический режим на пищеблоке. Не соблюдались и требования к вакцинации работников против инфекционных заболеваний.

По выявленным фактам нарушений санитарного законодательства в 2016 году специалисты регионального Роспотребнадзора составили 784 протокола об административном правонарушении. Было вынесено постановлений о наложении штрафов на общую сумму более 2,7 млн рублей.