В Москве 21 июня объявлено штормовое предупреждение
Москва, 21 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. До конца дня 21 июня в Москве будет действовать штормовое предупреждение. Порывы западного ветра могут достигать 17 м/с, сообщает столичная метеослужба.
Владимир Васильев ИА Красная Весна
. После последнего урагана в Москве. 2017
По данным синоптиков, днем в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 17−19 градусов тепла, в Подмосковье — от 16 до 21 градуса выше нуля.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Москве был объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы.