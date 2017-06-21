Москва, 21 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. До конца дня 21 июня в Москве будет действовать штормовое предупреждение. Порывы западного ветра могут достигать 17 м/с, сообщает столичная метеослужба.

Владимир Васильев ИА Красная Весна . После последнего урагана в Москве. 2017

По данным синоптиков, днем в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит 17−19 градусов тепла, в Подмосковье — от 16 до 21 градуса выше нуля.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в Москве был объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы.