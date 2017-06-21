Иерусалим, 21 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Письма Альберта Эйнштейна были проданы на аукционе в Иерусалиме в общей сложности за €190 тыс., предает информационное агентство N-TV.

Альберт Эйнштейн

Большинство из писем напечатаны ученым на машинке в период с 1951 по 1954 год и адресованы коллеге физику Дэвиду Бому, на многих из них стоят рукописные примечания.

Самое дорогое письмо купили за €75 тыс. В нем Эйнштейн писал о Боге.

«Когда Бог создавал мир, Он не подумал о том, чтобы сделать его понятным», — писал в этом письме ученый-физик.

О Израиле он писал, что «эта страна интеллектуально жива и интересна, но возможности ее очень ограничены».

Напомним, что Эйнштейну было предложено вначале 1950-х стать президентом Израиля.

Письма являются наследством покойной вдовы Дэвида Бома, с которым Эйнштейн работал в Принстонском университете в США.