Москва, 21 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В России растет число кинозрителей и частота посещений кинотеатров. Так, каждый месяц ходят в кино 12% опрошенных (среди 18−24-летних эта доля достигает 34%, среди москвичей и петербуржцев — 22%). Таковы данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Иович Гайдай. 1973. СССР «Аз есмь Царь!»

Доля граждан, которые практически не бывают в кино, снизилась до 37% (с 54% в 2008 г.), никогда не посещавших — до 5% (с 16% в 2011 г.).

Чаще всего граждане идут на фильм, где хороший актерский состав (41%). Около четверти опрошенных опираются на сюжет (29%) и советы близких (25%). Жанр фильма является ключевым для 25% опрошенных.

Самым любимым киножанром в России остается комедия. Часто или время от времени фильмы этого жанра смотрят 82% граждан.

Большей популярностью стали пользоваться исторические фильмы (доля тех, кто их практически не смотрит снизилась с 32% в 2014 г. до 20% в 2017 г.), а также фильмы-сказки и мультфильмы (с 46% до 24% соответственно).

При этом жители России стали реже выбирать для просмотра детективы (44% против 27% три года назад), мелодрамы (44% против 36%), боевики (62% против 45%), мистику и триллеры (69% против 53%), эротику (82% против 71%).

Опрос проведен 18−19 июня 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, в России с начала 2017 года число кинотеатров увеличилось с 1407 до 1421 (4448 кинозалов). Всего с начала года открылись 28 новых площадок и только одна закрылась. Лидером среди операторов сетей кинотеатров России, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании, является «Синема Парк» — компания управляет 39 кинотеатрами с 348 залами, что составляет 7,9% от общего количества залов в России. В пятерку лидеров также входят «Формула кино» (35 кинотеатров, 263 зала), «Премьер-зал» (167 кинотеатров, 247 залов), «Киномакс» (31 кинотеатр, 219 залов) и «КАРО» (27 кинотеатров, 216 залов).