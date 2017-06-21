Орел, 21 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Крупный пожар на полигоне ТБО в Орле произошел вечером 20 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на улице Итальянская поступило около 22:07.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Свалка ТБО

Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. К месту пожара были направлены шесть машин МЧС, четыре поливомоечные машины от МКП Спецавтобаза, еще одну машину выделил МПП ВКХ «Орелводоканал».

Спасатели тушили пожар всю ночь. В настоящее время, сообщили в МЧС, пожарные заняты проливкой, чтобы ликвидировать скрытые очаги пожара. Ликвидация возгорания до завершения этой работы не объявляется.

Единственный полигон твердых бытовых отходов в Орле был открыт в 1975 году, его площадь составляет около 40 гектаров. В 2012 году здесь началось строительство сортировочного комплекса мощностью в 200 тыс. тонн в год: завод построили, но до сих пор не запустили, из-за отсутствия необходимых согласований. Тем временем, в мае было объявлено: полигон переполнен и может быть закрыт.