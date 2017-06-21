Москва, 21 июня, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Фильм Оливера Стоуна «Путин» — достойная картина, президент РФ открылся с неожиданной стороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин («Единая Россия»).

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

«По-моему, достойная картина», — заявил Говорухин.

Парламентарий отметил, что президент РФ Владимир Путин в фильме Стоуна открылся с неожиданной стороны.

«Во всяком случае, для нас Путин много раз открылся с неожиданной в хорошем смысле слова стороны. Оказалось, что наш президент знает не только немецкий язык, который он знает в совершенстве, но и английский — непонятно только, когда он успел его выучить», — отметил Говорухин.

«Мне все показалось интересным», — заявил глава комитета Госдумы.

Документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна разбит на четыре серии. Картина представляет собой четыре записанные беседы режиссера с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью записывались в Кремле, в Сочи и в подмосковной резиденции президента в течение двух лет,