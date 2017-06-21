Канберра, 21 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Командующий силами обороны Австралии Марк Бинскин заявил 21 июня, что австралийская авиация вскоре возобновит авиаудары по целям террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает Associated Press,

ВВС Австралии

Австралия в составе коалиции, возглавляемой США, ведет борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

После того как истребитель США сбил самолет правительственных войск Сирии, Канберра приняла решение приостановить военную активность в данной стране.

По словам Бинскина, шесть многофункциональных истребителей ВВС Австралии F/A-18 °F «Супер Хорнет» приостановили свои операции в Сирии с целью расследования произошедшего инцидента .

«Это не займет много времени, скоро мы вновь присоединимся к операции», — подтвердил Бинскин.

Напомним, 20 июня Австралия заявила о приостановлении полетов военной авиации в небе над Сирией. Это произошло после того, как истребитель ВМС США сбил самолет правительственных сил страны.