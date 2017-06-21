Красноярск, 21 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. В ряде регионов отменили особый противопожарный режим, несмотря на сухую и жаркую погоду, которая может способствовать ухудшению пожарной обстановки. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 июня, в Сибирском региональном центре (СРЦ) МЧС РФ.

skeeze Огонь в лесу

Ведомство обратилось к властям Урала, Сибири и Дальнего Востока с просьбой «быть благоразумнее и возобновить особый режим для предупреждения возможного осложнения обстановки с природными возгораниями».

В СРЦ МЧС отметили, что в третьей декаде июня практически на всей территории Сибири, Урала и Дальнего Востока синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду и высокие классы пожарной опасности: «Это может повлиять на снижение уровня пожарной безопасности населенных пунктов и осложнение лесопожарной обстановки».

Властям Урала, Сибири и Дальнего Востока «настойчиво» рекомендовали ввести особый противопожарный режим на территории регионов. По информации МЧС, это позволит органам власти усилить требования пожарной безопасности и защитить подведомственную территорию от угрозы огня.

Во время действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнём как на территории населённого пункта, в дачных массивах, так и в природной среде, включая зоны отдыха и прибрежные зоны.

«В муниципалитетах должно быть не просто ограничение пребывания людей в лесах. С населением должна вестись систематическая профилактическая и разъяснительная работа. Каждый гражданин должен понимать, что, нарушая требования пожарной безопасности, он, в первую очередь, подвергает опасности благополучие и здоровье других людей. По вине одного огонь может уничтожить как его, так и чужое имущество или привести к гибели людей. Таким образом, попустительское отношение к безопасности приводит к преступлению», — заявил начальник СРЦ МЧС России Сергей Диденко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», за прошедшие сутки, 20 июня, в России ликвидировали 80 лесных пожаров на площади 16 351 га. По состоянию на 00:00 (мск) 21 июня на территории РФ проводились работы по тушению 123 лесных пожаров на площади 13 290 га. В том числе тушили 15 пожаров на землях лесного фонда на площади 4482 га в Иркутской области, 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 3538 га в Красноярском крае, четыре пожара на землях лесного фонда на площади 1773 га в Забайкальском крае, 21 пожар на землях лесного фонда на площади 1529 га в Туве, 12 пожаров на землях лесного фонда на площади 1436 га в Бурятии, два пожара на землях лесного фонда на площади 136 га в Амурской области, два пожара на землях лесного фонда на площади 110 га в Якутии, три пожара на землях лесного фонда на площади 72 га в Томской области, пять пожаров на землях лесного фонда на площади 47 га в Хакасии, семь пожаров на землях лесного фонда на площади 39 га в Республике Алтай, один пожар на землях лесного фонда на площади 15 га в Магаданской области, один пожар на землях лесного фонда на площади 8 га в Чукотском АО), три пожара на землях лесного фонда на площади 6 га в Ямало-Ненецком АО и так далее.

Для тушения лесных пожаров в России задействовано 2983 человека, 445 единиц техники и 42 воздушных судна. По информации «Авиалесоохраны», введён режим ЧС в пяти субъектах РФ (Буртия, Тува, Забайкалье, один муниципальный район Иркутской области, один муниципальный район Приморского края).

В ведомстве также уточнили, что особый противопожарный режим введён в 39 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тюменской, Иркутской, Томской областях, Алтайском крае, Бурятии, ЯНАО.

Читайте также: В Красноярском крае решили не тушить пожары на площади более 2 тыс. га

Читайте также: Грозовые пожары атакуют Бурятию