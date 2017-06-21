Москва, 21 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память депутата Олега Грищенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Он мужественно боролся с болезнью на протяжении трех лет, болезнь взяла свое… Человек мужественный, с активной гражданской позицией. Давайте мы почтим его память», — сказал Володин.

Олег Грищенко скончался 17 июня после тяжелой болезни на 51-м году жизни. До избрания в Государственную думу седьмого созыва Олег Грищенко более десяти лет являлся главой города Саратова. В Госдуме работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.