Москва, 21 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Туристический поток в Крым этим летом немного снизился по сравнению с 2016 годом. К наиболее вероятным причинам снижения турпотока можно отнести погоду (в прошлом году в мае в Крыму был значительно теплее), сообщили в Ростуризме.

Максим Додонов Красная Весна Крым

Так, количество отдохнувших на полуострове по состоянию на 16 июня 2017 года с начала года составило 1 млн 174,2 тыс. туристов. За аналогичный период 2016 года там отдохнули — 1 млн 221,2 тыс. человек, всего на 3,8% больше.

Больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма — 55% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на Западном побережье Крыма — 17%, на Восточном побережье Крыма — 14%, в других регионах (г. Симферополь, Симферопольский, Бахчисарайский и Кировский районы) — 14%.

Средняя заполняемость работающих крымских санаториев и гостиниц по состоянию на 15 июня 2017 года составляла 47,3%, что примерно соответствует уровню 2016 года на аналогичную дату.

По данным Ростуризма, 56% туристов приехали в Крым первый раз за последние 5 лет, что показывает, что спрос и интерес к Крыму не уменьшается. Еще 27% приехали второй раз за последние 5 лет, и 4% всех гостей указали, что приезжают в Крым каждый год на протяжении последних пяти лет.

50% опрошенных гостей указали, что они выбрали для отдыха отель/гостиницу и еще 6% отдыхали в санатории. Остальные гости выбрали частный сектор либо недорогие базы отдыха.

Отмечена тенденция изменения структуры спроса на отдых в Крыму в пользу самостоятельного бронирования и размещения в частном секторе либо в недорогих мини-отелях и базах отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM, достаточно холодное лето 2017 года доставляет трудности и приносит убытки отельерам в Крыму и на Кубани. В частности, по заявлению местных властей, объекты размещения Сочи на сегодня заполнены на 88%.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), интерес индивидуальных туристов к курортам Крыма и Краснодарского края уже к началу лету сократился на 5−7%, организованных путешественников — на 12−15%. В 2017 году они более активно стали ездить за рубеж, в частности в Турцию.

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