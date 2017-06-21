Вашингтон, 21 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Отставка генерального директора компании Uber (США) Трэвиса Каланика состоялась по требованию крупных инвесторов, пишет 21 июня газета The New York Times.

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Уточняется, что решение принято по настоянию пяти инвесторов. Отставке предшествовал отпуск генерального директора, в который он ушел после череды скандальных сообщений.

Напомним, американская международная компания Uber, создавшая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси, оказалась в центре скандалов, в том числе и с участием сооснователя компании Каланика.

Одним из поводов к обсуждению в СМИ стало сообщение, сделанное бывшей сотрудницей компании Сьюзан Фаулер в своем блоге. Она пожаловалась на домогательства со стороны руководства.

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Ранее, в 2015 году, в СМИ появилась информация о том, что Uber использовал программное обеспечение, позволяющее отслеживать всех пользователей сервиса в режиме реального времени. В связи с этим в мае 2017 года министерством юстиции США было начато расследование по использованию компанией программы Greyball для сбора персональных данных для слежки за клиентами.

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Лично Каланик также попал в поле зрения СМИ в нелестном ракурсе. В интернете была выложена видеозапись, на которой он ругается с водителем из-за денежных вопросов.