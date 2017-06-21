Москва, 21 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В связи с происшествием в Балашихе лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на встряске Московской области, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Председатель ЛДПР Владимир Жириновский

«Надо всю Московскую область перетряхнуть как следует. Надо провести операцию, убрать администрацию одновременно во всех криминальных городах: Балашиха, Железнодорожный, Ногинск еще где-то, убрать всех следователей МВД, которые там находятся, прокуроров… Это итальянская мафия, спрут Подмосковья», — сказал депутат Госдумы.

«Самая богатая область, кардинальное решение — объявить: это город Москва, 20 млн (жителей), и отправить их всех в другие места на работу, а кого-то — за решетку, а сюда из провинции прислать честных следователей, прокуроров и глав администраций», — предложил парламентарий.

«Воробьев пусть попробует что-то сделать. Пять лет находится у власти, видимо еще не знаком с главами администраций, они ведут себя нагло, по-хамски», — добавил Жириновский.

Согласно данным полиции, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что «в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения». По факту экспертного заключения о «сильном опьянении» ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности. Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что держит на личном контроле расследование по делу о ДТП в Балашихе, где у ребенка в крови был обнаружен алкоголь.