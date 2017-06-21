Берлин, 21 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) снова ухудшила свои показатели, пишет 20 июня Der Merkur.

Флаг ФРГ

По данным социологического опроса, проведённого исследовательским институтом Forsa, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) продолжает сильно отставать от Союза ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социалистический союз).

Разница между ними составила 16%, еще в начале июня 2017 года она составляла 11%.

39% респондентов отдали свой голос за Союз ХДС/ХСС, 23% — за СДПГ. С начала июня социал-демократы потеряли 4%.

Левая партия повысила свои показатели после съезда партии в июне и заручилась поддержкой 10%, Зеленые также остались на отметке «8%».

Показатели Свободной партии Германии (СДП) остались неизменными: за нее отдали свой голос 8% респондентов.

Партия «Альтернатива для Германии» потеряла 1%, в последнем опросе за нее проголосовали 7% респондентов.

Результаты опроса также показали, что Мартин Шульц продолжает терять доверие и популярность среди избирателей: канцлером его бы выбрали всего 22%, в то время как его главного оппонента Ангелу Меркель — 53%.

Напомним, выборы в бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.